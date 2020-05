După 15 mai ne vom deplasa fără limite teritoriale Ministrul de Interne, Marcel Vela, afirma ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate, “fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet”, si nu vor mai avea nevoie sa completeze declaratii pe propria raspundere. “Nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus limite in aceste zone metropolitane si in consecinta nu va exista o limita teritorial-administrativa in cadrul careia sa va puteti deplasa sau sa nu va puteti deplasa”, explica Vela. “Am decis urmatorul lucru: puteti sa mergeti, sa parasiti localitatea, fara a tine… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

