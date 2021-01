După 15 ianuarie se va intra în etapa a doua de vaccinare Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca autoritatile si-au propus o accelerare a campaniei de vaccinare, avand in vedere ca aceasta a debutat inaintea termenului estimat in luna decembrie. Gheorghita, anunta ca dupa 15 ianuarie se intra in etapa a doua a vaccinarii, iar saptamana viitoare va fi facuta publica lista cu bolile cronice care se preteaza vaccinarii. „Ne dorim o accelerare a etapelor de vaccinare avand in vedere faptul ca am inceput mai devreme decat preconizam. Dupa cum stim, estimam in perioada lunii decembrie o incepere a campaniei de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

