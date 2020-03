Stiri pe aceeasi tema

- FARA DISCERNAMANT…Primul iresponsabil oficial, din zona Barlad, care nu a respectat izolarea la domiciliu, a fost identificat la Zorleni. Omul a fost gasit plimbandu-se prin comuna, la o verificare facuta de politisti printre cei izolati si a fost transportat la un centru de carantina din municipiul…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj romanilor din Diaspora, indemanandu-i sa nu se intoarca in țara de Paște. De asemenea, șeful statului a reamintit ca sunt restricții de circulație in Europa și ca, odata ajunși la granița, ei ar trebui sa intre direct in izolare sau in carantina. „Se apropie…

- Zilele acestea panica a luat locul ratiunii si am auzit multe voci care judecau romanii din diaspora pentru ca se intorc acasa. Suntem solidari cu romanii din Italia, din Spania, din Germania sau Marea Britanie pentru ca in aceasta perioada in care libertatea de miscare e restransa in multe tari, e…

- DISPERARE… Mii de vasluieni ar dori sa se intoarca acasa de sarbatorile pascale, pentru a petrece Invierea alaturi de parinti, frati sau bunici, multi dintre ei locuind in zone din Italia grav afectate de epidemia de coronavirus. In ultimele zile, peste 100 de vasluieni care muncesc in Italia s-au intors…

- DISPERARE… Mii de vasluieni ar dori sa se intoarca acasa de sarbatorile pascale, pentru a petrece Invierea alaturi de parinti, frati sau bunici, multi dintre ei locuind in zone din Italia grav afectate de epidemia de coronavirus. In ultimele zile, peste 100 de vasluieni care muncesc in Italia s-au intors…

- Cați bani primesc cei care sunt in carantina acasa sau la spital, din cauza noului coronavirus. Concediul medical poate ajunge și la 90 de zile CNAS precizeaza ca asiguratii pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru carantina, cuantumul brut lunar al acesteia reprezentand 75% din baza de calcul…

- Cei 6 romani evacuați de pe nava focar de coronavirus au ajuns in țara. Acum sunt in carantina, intr-o locație secreta. Observator a filmat in exclusivitate locul unde vor sta in urmatoarea perioada. In cladirea in care vor sta in carantina 14 zile cei 6 romani, a funcționat un spital. Fiecare persoana…

- Fetița in varsta de 13 ani din comuna Voineasa, care a fost data in dispariție duminica și a fost cautata de sute de persoane, a fost gasita dupa o ampla operațiune desfașurata de forțele de ordine. Copila primește acum ajutor din partea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului…