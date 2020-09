După 14 ani, Iulian Iancu a fost schimbat din funcția de președinte al Comisiei pentru Industrii din Camera Deputaților Iulian Iancu, unul dintre cei mai influenți și controversați deputați PSD, a fost schimbat din funcția de președinte al comisiei pentru industrii din Camera Deputaților, fiind înlocuit cu liberalul Sorin Bumb, cu doar trei luni înainte de finalizarea actualei legislaturi. Era o funcție importanta, pe care o deținea din 2006, iar din aceasta poziție a putut influența soarta multor legi economice și a capatat, de-a lungul anilor, o influența foarte puternica în sectorul energetic. I s-a oferit în schimb funcția de membru în Biroul permanent al Camerei Deputaților.



