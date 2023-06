Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 13 sezoane petrecute in tricoul „magnificilor”, Razvan Pavel s-a desparțit de Potaissa Turda. Președintele clubului turdean, Flaviu Sasaeac a oferit o declarație pentru site-ul clubului turdean: „Mulțumim frumos, Razvan Pavel, jucator simbol al clubului nostru, cel mai longeviv jucator din punct…

- Mijlocașul central elvețian al celor de la Arsenal, Granit Xhaka (30 de ani), urmeaza sa paraseasca trupa de pe Emirates Stadium in aceasta vara. Deși mai are un an de contract cu gruparea londoneza, se pare ca Granit Xhaka pleaca de la Arsenal și se intoarce in Bundesliga, la Bayer Leverkusen, scrie…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a incurajat compatriotii, in mesajul sau cu prilejul Pastelui ortodox, sa continue sa creada in victoria tarii lor asupra Rusiei, informeaza dpa, citeaza Agerpres.

- In prezent, vopsirea oualor de Paste este o traditie raspandita in multe tari crestine, printre care se numara Serbia, Romania, Bulgaria, Grecia, Belarus, Rusia, Moldova, Ucraina si Macedonia.Ouale de Paste reprezinta simbolul renașterii, al vietii si al bucuriei si sunt decorate cu diverse culori si…

- In prezent, vopsirea oualor de Paste este o traditie raspandita in multe tari crestine, printre care se numara Serbia, Romania, Bulgaria, Grecia, Belarus, Rusia, Moldova, Ucraina si Macedonia.Ouale de Paste reprezinta simbolul renașterii, al vietii si al bucuriei si sunt decorate cu diverse culori si…

- Dupa opt sezoane petrecute la Bayer Leverkusen, internationalul chilian Charles Aranguiz va reveni in SC International Porto Alegre, clubul brazilian de unde a plecat in Europa, potrivit news.ro.La 33 de ani, Aranguiz are 97 de selectii in nationala statului Chile, pentru care a marcat 7 goluri.…

- Federația Romana de Fotbal a prezentat noile echipamente ale loturilor naționale. „Tricolorii” se vor imbraca in roșu, galben sau albastru. „Tricolorii” vor aborda campania de calificare pentru EURO 2024 in haine noi. FRF a prezentat trei randuri de echipamente: unul complet roșu, unul complet galben…

- Federația Romana de Fotbal a prezentat noile echipamente ale loturilor naționale. „Tricolorii” se vor imbraca in roșu, galben sau albastru. „Tricolorii” vor aborda campania de calificare pentru EURO 2024 in haine noi. FRF a prezentat trei randuri de echipamente: unul complet roșu, unul complet galben…