Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a imbunatatit ratingul suveran al Grecia la "investment grade" (recomandat pentru investitii), dupa 13 ani in care calificativul a fost in categoria "junk", transmite Bloomberg.

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a imbunatatit ratingul suveran al Grecia la "investment grade" (recomandat pentru investitii), dupa 13 ani in care calificativul a fost in categoria "junk", transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Vineri seara, Fitch a revizuit in crestere ratingul Greciei,…

- Banca Transilvania receives investment grade credit rating from Moody'sBanca Transilvania has received an investment grade credit rating from Moody's, which rates BT as having robust capital, strong and resilient profitability and significant liquidity, according to a bank press release sent to AGERPRES…

- Banca Transilvania a primit rating de credit investment grade din partea Moody’s, care apreciaza la BT capitalul robust, rentabilitatea puternica și rezilienta, precum și lichiditatea semnificativa, potrivit unui anunț facut de banca.

- Declarațiile premierului Marcel Ciolacu din interviul acordat agenției Bloomberg au fost relatate amplu in presa rusa, dar și in cea ucrainena. Agenția rusa RIA Novosti noteaza ca premierul roman face declarații șocante despre Vladimir Putin.Primul ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu, afirma ca…

- Agenția de rating Moody's a reconfirmat in data de 03 noiembrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3 pentru datoria pe termen lung și P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum și perspectiva stabila.

- Cea mai mare parte a industriei de combustibili fosili ar putea sa se confrunte cu o era de retrogradari de rating, daca producatorii nu se vor adapta rapid la un viitor cu emisii reduse de carbon, transmite Bloomberg, citand Fitch Ratings.

- Agentia de rating S&P a reconfirmat, in data de 13 octombrie 2023, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila, informeaza sambata Ministerul Finantelor, transmite Agerpres.