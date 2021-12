Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, de la ora 11.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Dinamo București, joc din cadrul etapei a 14-a din Liga Zimbrilor. Jocul va fi arbitrat de Adrian Manafu (București) și Dan Pavel (Buzau), in timp ce observator din partea FRH va fi Cristian…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a fost invinsa joi, in deplasare, de formatia ungara Veszprem, scor 47-32 (22-15), in etapa a 9-a a grupei B din Liga Campionilor. Este al saptelea esec pentru dinamovisti, care se afla tot pe ultimul loc al clasamentului grupei, arata News.ro.…

- Echipa de baschet masculin FC Arges a suferit prima infrangere a stagiunii, vineri, in deplasare, in fata vicecampioanei CSM Oradea, in meci contand pentru etapa a 8-a a Ligii Nationale. Campioana U BT Cluj, victorioasa si ea, vineri, cu CSU Sibiu, ramane astfel singura neinvinsa in acest sezon,…

- AHC Potaissa Turda a urcat provizoriu pe podiumul Ligii Nationale de handbal masculin, dupa ce a invins-o pe CSU din Suceava cu scorul de 31-26 (14-11), miercuri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 9-a, anunța Agerpres. Potaissa a preluat controlul jocului in finalul primei reprize…

- CSA Steaua Bucuresti a castigat la limita derby-ul local cu CSM Bucuresti, cu 29-28 (12-14), luni, in Sala Rapid, intr-un meci din etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres. In min. 50, CSMB conducea cu 23-20, dar a primit cinci goluri la rand si Steaua a obtinut a…

- CS Minaur Baia Mare a remizat cu CSM Focsani 2007, scor 22-22 (11-12), dupa un final dramatic, sambata, pe teren propriu, in etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Minaur conducea cu 21-19 in min. 53, dupa care oaspetii au avut 22-21 (58), ultimul gol al partidei fiind reusit de…

- CS Dinamo Bucuresti a invins valoroasa echipa poloneza Lomza Vive Kielce, cu scorul de 32-29 (16-12), joi seara, in Sala Dinamo, in prima etapa a Grupei B a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a facut o prima repriza excelenta si a condus aproape permanent, diferenta maxima fiind…