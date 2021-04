Activitatea presedintelui Joe Biden este privita in mod favorabil de majoritatea americanilor la 100 de zile de la preluarea mandatului, potrivit rezultatelor a doua sondaje de opinie date publicitatii duminica, doua treimi apreciind in special modul de gestionare a pandemiei de catre actualul locatar de la Casa Alba. Aproximativ 52% din persoanele chestionate intr-un sondaj realizat pentru Was