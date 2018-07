Stiri pe aceeasi tema

- Mai putin de jumatate (47%) dintre adultii din Statele Unite se declara 'extrem de mandri' ca sunt americani, cel mai scazut nivel din ultimii ani, indica un sondaj Gallup, preluat joi de Xinhua.

- Toți cei 7 milioane de romani care au cotizat la Pilonul II de pensii sunt proprietari pe sumele din conturile lor in același mod in care sunt proprietari și pe depozitele bancare sau salariilor lor, a declarat Radu Craciun, președintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR),…

- Pilonul II de pensii contine o capcana pusa special de stat: platesti 10% impozit pe venit la încasarea banilor! Taxa este cel putin suspecta, în conditiile în care banii sunt depusi de tine, nu sunt venituri (decât

- Valoarea prețurilor maxime la energie pentru consumatorii casnici alimentati in regim de serviciu universal va scadea in medie cu 3,53% fața de prețurile actuale, informeaza ANRE, conform e-nergia.ro . Potrivit prevederilor legale, furnizorii de ultima instanta (FUI) sunt obligati sa asigure furnizarea…

- Romanii amendati de Politie vor avea mult mai mult timp la dispozitie pentru a plati jumatate din valoarea minima a amenzii, potrivit unui proiect initiat de peste 50 de parlamentari PSD si unul de la PMP.

- Romanii ar putea plati amenzile la jumatate in termen de 15 zile, in loc de 48 de ore. Aceasta in cazul in care o initiativa legislativa in acest sens, depusa la Parlament de catre deputatul social-democrat de Buzau Ionela Dobrica, va deveni act normativ in toata regula. Initiativa in cauza prevede…

- Românii care au credite cu dobânzi variabile primesc o noua lovitura, dupa ce indicele ROBOR a crescut, pentru a treia zi consecutiv.Conform datelor publicate, miercuri, de Banca Naționala a României, valoarea ROBOR este cea mai mare din ultimii trei ani și jumatate.Cea…

- Conducerea Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a facut marti o dezvaluire incredibila, scrie b1.ro “Din cauza nerespectarii legii, romanii au acum, dupa 10 ani de Pilon II, sume cu 12,9% mai mici in contul personal decat ar fi avut daca legea ar fi fost respectata, iar…