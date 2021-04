Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca, dupa 1 iunie, se poate discuta despre unele masuri de relaxare, printre care și faptul ca restaurantele ar putea fi deschise la o capacitate de 30-40% indiferent de...

- Premierul Florin Cițu a declarat marți ca daca tot personalul care lucreaza in restaurante va fi vaccinat atunci se poate discuta despre funcționarea restaurantelor indiferent de rata de incidența a cazurilor COVID-19. „Intram intr-o noua etapa de vaccinare, trebuie sa crestem ritmul. Putem…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, ca funcționarea restaurantelor ar putea sa nu mai fie „subjugata” ratei de infectare locale. Totul, insa, cu o condiție:tot personalul sa fie vaccinat!

- Restaurantele cu toți angajații vaccinați anti-COVID, DESCHISE indiferent de incidența. PROPUNERE Premiera in timpul pandemiei in țara noastra. Restaurantele care au toți angajații vaccinați ar putea ramane deschise, indiferent de numarul cazurilor de Covid inregistrate in localitatea unde se afla,…

- Vin vești bune de la premierul Romaniei! Florin Cițu anunța faptul ca o condiție sta la baza redeschiderii restaurantelor. Indiferent de rata de incidența, daca personalul unui local ar fi vaccinat in totalitate atunci, spune oficialul, restaurantele din intreaga țara ar putea fi deschise permanent.…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca restaurantele care au tot personalul vaccinat ar putea ramane deschise, indiferent de rata de incidenta. „Am avut discutii si cu restaurantele, pentru ca au fost lovite in aceasta perioada cel mai mult restaurantele in aceasta perioada de criza. Pentru restaurante…

- „Eu vreau sa ma asigur ca toți romanii au acces la vaccin și nu exista discriminare. Daca ai avut acces la vaccin și n-ai vrut sa te vaccinezi..., o sa fie complicat”, a spus premierul Florin Cițu.

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca restaurantele care au tot personalul vaccinat ar putea ramane deschise, indiferent de rata de incidenta. "Am avut discutii si cu restaurantele, pentru ca au fost lovite in aceasta perioada cel mai mult restaurantele in aceasta perioada de criza.…