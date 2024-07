Stiri pe aceeasi tema

- Analiza tactica a meciului Spania - Germania, 2-1 dupa prelungiri, cel mai tare duel din „sferturile” Campionatului European. In ciuda așteptarilor, partida de la Stuttgart nu a fost cea mai spectaculoasa, multa incrancenare și lupta la mijlocul terenului. Asta pentru ca Spania și Germania foloseau…

- Prestigioasa publicație franceza L'Equipe a fost extrem de dura cu Kylian Mbappe (25 de ani), dupa victoria cu Portugalia, scor 0-0, (5-3 d.pen.), in urma careia naționala condusa de Didier Deschamps s-a calificat in semifinalele Campionatului European din Germania. Kylian Mbappe, principala speranța…

- Selectionata Spaniei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, printr-o victorie in fata Germaniei, echipa gazda, cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1), dupa prelungiri, vineri seara, pe Stuttgart Arena.

- Selectionata Spaniei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, printr-o victorie in fata Germaniei, echipa gazda, cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1), dupa prelungiri, vineri seara, pe Stuttgart Arena. Sursa preluare foto: Agerpres via Reuters

- Selectionata Spaniei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, printr-o victorie in fata Germaniei, echipa gazda, cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1), dupa prelungiri, vineri seara, pe Stuttgart Arena.

- Englezii Anthony Taylor si Michael Oliver vor conduce la centru meciurile Spania – Germania si Portugalia – Franta, care se vor disputa, vineri, in sferturile de finala ale Campionatului European.Taylor va arbitra parttida Spania – Germania, programata la ora 19.00, la Stuttgart.

- Selectionata Spaniei s-a calificat meritat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins formatia Georgiei cu scorul de 4-1 (1-1), duminica seara, pe Cologne Stadium din Koln. The post Spania s-a calificat in sferturi appeared first…

- Selectionata Spaniei s-a calificat meritat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins formatia Georgiei cu scorul de 4-1 (1-1), duminica seara, pe Cologne Stadium din Koln.