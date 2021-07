Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va participa la Conferinta ONU asupra schimbarilor climatice (COP26) preconizata pentru noiembrie, la Glasgow, daca starea de sanatate ii va permite, au anuntat luni episcopii romano-catolici din Scotia, informeaza Reuters. Participarea papei Francisc, printre alti lideri mondiali care…

- Prim-ministrul francez Jean Castex a declarat marti ca o initiativa de a inscrie in Constitutie combaterea schimbarilor climatice ia sfarsit, dupa ce Senatul a votat pentru a bloca organizarea unui referendum constitutional pe acest subiect, transmite Reuters. Camera legislativa superioara…

- Prim-ministrul francez Jean Castex a declarat marti ca o initiativa de a inscrie in Constitutie combaterea schimbarilor climatice ia sfarsit, dupa ce Senatul a votat pentru a bloca organizarea unui referendum constitutional pe acest subiect, transmite Reuters. Camera legislativa superioara a votat luni…

- Prim-ministrul Franței, Jean Castex, a anunțat, marți, ca inițiativa pentru includerea luptei impotriva schimbarilor climatice in constituția franceza a eșuat dupa un vot negativ primit in Senatul francez, relateaza Reuters. Amendamentul constituțional trecuse, anterior, de votul din Adunarea Naționala,…

- O femeie supranumita ''lebada umana'' a marturisit ca se simte emotionata in timpul pregatirilor pentru o circumnavigatie realizata in premiera mondiala cu un paramotor electric in jurul Marii Britanii, cu scopul de a creste nivelul de constientizare cu privire la schimbarile climatice,…

- Bancile din zona euro se confrunta cu potentiale pericole cauzate de schimbarile climatice, cum ar fi inundatiile si seceta, de pana la o treime din creditele pe care le-au acordat companiilor, cei mai expusi fiind creditorii din Grecia, Portugalia si Spania, se arata intr-un studiu publicat luni…

- Naturalistul David Attenborough a fost desemnat de Marea Britanie sa desfasoare actiuni care sa inspire demersuri pentru solutionarea problemei schimbarilor climatice, in calitate de Avocat al Poporului, inaintea Conferintei ONU asupra schimbarilor climatice (COP26) din noiembrie, care se va desfasura…