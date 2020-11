Stiri pe aceeasi tema

- In a cincea ediție iUmor din sezonul 9, Gabriela Felicia Craciun, alias Dulcia Dulcica, a afirmat ca și-a vandut casa pentru a devini vedeta. ”Vreau mangaierea unui tanar, frumos și celebru ca Bendeac”, a spus acesta.

- Doua personaje complet spectaculoase ii vor surprinze duminica, pe Delia, Mihai Bendeac și Cheloo, intr-o noua ediție iUmor, de la ora 20.00, la Antena 1. Crina Zvoboda, unul dintre puținii ventriloci...

- Felicia Sirbu a pașit optimista pe scena iUmor, insa nu a prevazut ce avea sa se intample. Momentul ei a fost criticat dur de catre Mihai Bendeac și, cum era de așteptat, observațiile acestuia nu i-au picat bine tinerei.

- Georgianei Lupu s-a inscris la casting in fiecare sezon, insa abia anul acesta campioana la bob și-a facut curaj sa și urce pe scena iUmor și bine a facut! Georgiana a fost votata in aplicație și trimisa in finala iUmor sezonul 9. Georgiana Lupu, o tanara din Bacau care reușește sa depașeascatoate situațiile…

- Giorgiana Lupu este si Bacau și, chiar daca a avut o viața grea, umorul a ajutat-o mereu sa depașeasca orice obstacol. Aceasta s-a nascut in penitenciar și și-a petrecut perioada copilariei intr-un centru de plasament, potrivit a1.ro. Tatal sau este de origine congoleza, iar Giorgiana nu…

- Sezonul 9 iUmor, care va avea premiera duminica, 13 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, aduce o noutate in acest sezon pentru concurenți, dar și pentru cei de acasa. In fiecare zi, prezentatorii Șerban Copoț și Dan Badea și-au propus sa ajute concurenții sa scape de emoții cu un joc de incalzire. ”Ca…

- Delia l-a facut „KO” pe Mihai Bendeac, in culisele noului sezon „iUmor”, ce va avea premiera in curand, la Antena 1. „Incidentul” s-a petrecut dupa ce cei doi jurați au dansat impreuna pe melodia „Jerusalema”.

- Camerele de supraveghere dintr-un spital din Beirut au surprins momentul infricoșator al exploziei care a avut loc in portul capitalei libaneze in urma cu o saptamana. In imagini se poate vedea cum suflul exploziei pune pereți la pamant și distruge geamuri, in timp ce oamenii fug disperați din calea…