- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 momentul în care Joe Biden ar trebui sa fie validat ca președinte al Statelor Unite, însa sute de susțintatori ai lui Trump au intrat în Capitoliu si aproape ca rastoarna democrația în cea mai mare putere mondiala. „Vrea…

- Fostul presedinte american Barack Obama a afirmat ca violentele de miercuri de la Capitoliu sunt un moment de "mare dezonoare si rusine" pentru SUA, dar nu reprezinta o "surpriza totala". "Istoria va retine pe buna dreptate violentele de astazi de la Capitoliu, instigate de un presedinte in exercitiu…

- „Istoria iși va aminti pe buna dreptate violențele de astazi de la Capitoliu, declanșata de un președinte in exercițiu care a continuat sa minta fara temei in legatura cu rezultatul unor alegeri legitime, ca de un moment de mare dezonoare și rușine pentru națiunea noastra. Dar ne-am amagi daca le-am…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, miercuri noapte, ca ceea ce se intampla in SUA arata ca "nimic din ceea ce inseamna democratie nu este definitiv castigat". "Ce se intampla acum in Statele Unite ne arata ca nimic, dar nimic din ceea ce inseamna democratie nu este definitiv castigat.…

- Traian Basescu a comentat, in stilu-i caracteristic, violențele din SUA, acolo unde mii de protestatari au intrat in Capitoliu, la Washington. " Trump! “We're making America great again” - si o face praf. Citește și: Pacient confirmat cu coronavirus dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului!…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 23 octombrie, un curs de 20 de lei si 16 de bani pentru un euro, cu patru bani mai puțin decat ieri. Dolarul crește cu un ban și a poate fi cumparat cu 17 lei și patru bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana.Banca Naționala a stabilit pentru joi, 15 octombrie, un curs de 19 lei si 96 de bani pentru un euro, cu opt bani mai putin decat ieri. Dolarul american scade cu cinci bani si costa 16 lei si 93 de bani.