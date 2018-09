Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a postat pe pagina personala de Facebook o „declarație de dragoste” fața de președintele partidului, Liviu Dragnea. „Am avut o intalnire cu liderii PSD din Transilvania și, dupa discuții argumentate, am ajuns la aceeași concluzie – Romania are…

- Vineri, social-democrații s-au reunit de urgența, in Comitetul Executiv Național, in urma condamnarii la inchisoare cu executare a lui Liviu Dragnea. Iata declarația Comitetului Executiv Național al PSD, de la finalul ședinței desfașurate in biroul lui Liviu Dragnea: „Avand in vedere programul de guvernare…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a afirmat, intr-o postare pe facebook, ca Guvernul, ministrii si Partidul Social Democrat (PSD), ales de o majoritate covarsitoare, democratic, prin vot liber exprimat, il sustin pe presedintele Liviu Dragnea la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor, in urma…