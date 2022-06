Stiri pe aceeasi tema

- In portul ucrainean Ismail, soferii de camioane stau la coada cu camioanele pline cu cereale, in timp ce pe celalalt mal al Dunarii, in Romania, asteapta navele care sa duca aceste cereale in porturile de la Marea Neagra, transmite AFP.

- Unsprezece nave militare romanesti si doua elicoptere Puma Naval desfasoara, zilnic, prin rotatie, misiuni de cercetare pe Marea Neagra si la gurile Dunarii, pentru a asigura securitatea granitelor maritime ale Romaniei, in zona marii teritoriale, si pentru a asigura siguranta desfasurarii activitatilor…

- Ucraina a cerut suplimentarea capacitatii portului roman Constanta pentru a-si exporta cerealele si de asemenea sprijin din partea statelor UE pentru ca acestea sa depoziteze pe teritoriile lor cereale ucrainene pe care Kievul nu le poate exporta prin Marea Neagra din cauza blocadei ruse, a declarat…

- Andreas Fath si a propus sa strabata inot intreaga lungime a fluviului si sa traga astfel un semnal de alarma asupra gradului de poluare a apelor sale.Andreas Fath, inotatorul german care strabate Dunarea de la izvoare pana la Marea Neagra, va fi intampinat vineri, 10 iunie, in judetul Constanta, la…

- La sediul Administrației Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galați a avut loc o intalnire a autoritaților portuare și de navigație din Romania, Ucraina și Republica Moldova, pentru gasirea unor soluții tehnice pentru rezolvarea blocajului la care s-a ajuns in navigația pe Dunarea Maritima din cauza numarului…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in plan bilateral, cei doi oficiali au subliniat interesul comun de a dezvolta in continuare parteneriatul aprofundat dintre Romania si Bulgaria, in plan politic, economic si securitar. In ceea ce priveste cooperarea economica, a fost evidentiat…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a explicat ca noua strategia a Ucrainei este sa revitalizeze comerțul pe fluviul Dunarea, avand in vedere faptul ca Rusia blocheaza accesul la Marea Neagra și la Marea Azov. La randul sau, ministrul de Externe din Romania, Bogdan Aurescu, a insistat…