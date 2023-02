Dunărea „fierbe”! Fenomen impresionant, la Galați. VIDEO Mai multe imagini spectaculoase, surprinse sambata dimineața la Galați, arata cum Dunarea pare ca fiebe. Fenomenul inedit apare la diferentele de temperatura dintre apa si aer. Azi dimineața, la Galați, apa Dunarii avea plus 3,3 grade, iar aerul minus 11 grade. Din cauza diferențelor mari de temperatura, deasupra fluviului s-a format ca o patura groasa de aburi, care acopera apa. Imaginile ieșite din comun sunt un punct de atracție pentru locuitorii orașului Galați. Cand apare acest fenomen, de obicei primavara și toamna, la diferențe mari de temperatura dintre aer și apa, localnicii spun ca Dunarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

