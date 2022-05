Dunărea - coridor strategic de transport ptr România şi întreaga Europă Dunarea - coridor strategic de transport ptr Romania si intreaga Europa Foto: navrom.ro/grupul_bac. Dunarea devine acum un coridor strategic de transport pentru România si întreaga Europa, mai ales în contextul razboiului din Ucraina, când trebuie transportate volume mari de marfuri. De aceea, deblocarea proiectului Fast Danube, adica o Dunare navigabila pe toata durata anului, a devenit prioritara la nivelul Guvernului României. O delegatie a Comisiei Transporturi din Parlamentul European a venit, ieri, la Bucuresti, pentru a discuta despre cum pot fi dezvoltate… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

