Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari și Viitorul Constanța se vor intalni astazi, de la ora 20:30, in runda 3 din play-off-ul Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la DigiSport, TV Telekom Sport și LookSport+. Programul etapei a 3-a din play-out FC Voluntari și Viitorul Constanța se afla…

- Liverpool și Real Madrid se intalnesc de la ora 22:00 in returul sferturilor UEFA Champions League. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, Digi Sport 1 și TV Telekom Sport. ...

- Rapid și Dunarea Calarași se intalnesc duminica, de la ora 19:00, in runda cu numarul 2 din play-off-ul ligii secunde. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei cu numarul 2 din play-off…

- Atletico Madrid E™i Real Madrid se A®nfruntAƒ A®n derby-ul capitalei Spaniei de la ora 17:15. Partida din etapa a 26-a din La Liga va fi liveTEXT E™i foto pe GSP.ro E™i A®n direct pe LookSport+, Digi Sport 1 E™i TV Telekom Sport. ...

- ASU Poli Timișoara și Astra Giurgiu se vor intalni astazi, de la ora 17:45, in optimile Cupei Romaniei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la DigiSport, TV Telekom Sport și LookSport+. In runda precedenta, ASU Poli Timișoara a invins FC U Craiova pe stadionul Ion…

- Dinamo și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 20:45, in episodul 180 din „Derby de Romania” și primul din 2021. Partida din runda #21 a Ligii 1 va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TV Telekom Sport 1 și LookSport+. In ultimul sezon fara play-off și play-out,…

- Poli Iași și UTA Arad se vor infrunta astazi, de la ora 17:30, in runda #19 din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la DigiSport, TV Telekom Sport și LookSport. In ultima intalnire directa, Poli Iași a invins UTA Arad, scor 3-2, pe stadionul Francisc von Neuman.…