Stiri pe aceeasi tema

- Colli are dubla cetațenie, paraguayana și italiana și a mai jucat pana acum la Cesena, Deportivo Alaves, Inter Baku, FK Gabala, Neftchi Baku, Atromitos Atena. El are in CV 73 de meciuri in prima liga din Azerbaidjan, doua in Serie A, iar in preliminariile Europa League din acest sezon - turul I,…

- SEPSI - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE. In primul joc al noii stagiuni, Sepsi a fost invinsa de nou-promovata FC Hermannstadt, scor 0-1, in timp ce Craiova a fost ținuta in șah de Poli Iași pe teren propriu. La olteni și-ar putea face debutul și ultima achiziție, fundașul Isaac Donkor, fost jucator…

- Antrenorul italian Devis Mangia s-a plans in ultimele doua saptamani ca a pierdut jucatori importanti si ca oficialii echipei n-au adus nimic in loc. Doar Alexandru Cicaldau a fost adus ca jucator de camp, dar Mangia nu e deloc multumit cu lotul pe care-l are la dispozitie. Se pare ca in…

- Prima etapa a noului sezon din Liga 1 continua azi cu duelul dintre U Craiova și Poli Iași. Partida va incepe la ora 21:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la 21:00 » U Craiova - Poli Iași Urmarește AICI partida…

- HERMANNSTADT - CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAM FINALA CUPEI ROMANIEI 2018: LPF a decis anul trecut sa aprobe solicitarea CS U Craiova, infiintata in 2013, de a i se recunoaste rezultatele obtinute de Universitatea Craiova din 1948 si pana in anul 1991, astfel ca duminica seara, oltenii vor lupta…

- Alexandru Mateiu este unul dintre cei mai vechi jucatori din lotul echipei CS Universitatea Craiova, alaturi de Bancu si Baluta fiind in Banie de la primul an dupa promovarea in Liga 1. In acest sezon, mijlocasul de 28 de ani a fost unul dintre oamenii de baza ai echipei lui Devis Mangia si a reusit…

- Dupa 18 ani, o echipa a Craiovei disputa din nou o finala de Cupa Romaniei. Duminica, 27 mai, de la ora 21:00, pe Arena Nationala, CS Universitatea urmeaza sa intalneasca o echipa care a promovat in Liga 1, FC Hermannstadt. Fanii din Banie respecta traditia ultimelor doua deplasari la ultimul act…

- Meciul CS U Craiova - FCSB, ora 20:45, din Liga 1 Betano, e transmis de Digi Sport, Telekom Sport, Look TV, dar si-n format live blog pe www.prosport.ro. Echipele probabile: CS U Craiova: Calancea - Popa, Kelic, Ferreira - Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu - Gustavo, Baluta, Mitrita …