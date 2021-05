Stiri pe aceeasi tema

- Rapid primește vizita celor de la Csikszereda, de la ora 20:00, in etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 2. Partida e liveSCORE și video pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- ASU Poli Timisoara a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de Csikszereda, in etapa a V-a a play-out-ului Ligii a II, potrivit news.ro. A marcat: Marvin Schieb '14. Tot sambata, de la ora 15.00, are loc meciul FC Rapid - CS Mioveni, iar luni, de la 17.30,…

- Adrian Mititelu Jr. (23 de ani), noul șef al celor de la FC U Craiova dupa condamnarea tatalui sau, a prefațat derby-ul cu Rapid din play-off-ul Ligii 2. FC U Craiova și Rapid se intalnesc azi, de la ora 21:00, in derby-ul rundei #4 al play-off-ului din Liga 2. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT…

- Csikszereda - Dunarea Calarași se intalnesc luni, de la ora 18:30, in etapa cu numarul 4 a play-off-ului ligii secunde. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Celelalte meciuri ale etapei cu numarul 4 din play-off sunt…

- CS Mioveni a trecut de Dunarea Calarași, scor 5-1, in etapa cu numarul 3 a play-off-ului din Liga 2 și le sufla in ceafa celor doua echipe de pe locurile direct promovabile, FC U Craiova și Rapid. Primele doua clasate vor promova direct in Liga I, in timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 […]

- Dunarea Calarași și CS Mioveni se infrunta azi, de la ora 16:30, in runda cu numarul 3 a play-off-ului din Liga 2. Meciul poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- FC U Craiova 1948 a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Csikszereda, in primul meci al etapei a III-a a play-off-ului Ligii a II-a, potrivit news.ro. Au marcat: Bauza '82 / Compagno '22, Ciolacu '52 (p). Tot in etapa a III-a, miercuri, de la ora 16.30, are loc…

- Csikszereda și FC U Craiova 1948 se intalnesc marți, de la ora 16:30, in runda cu numarul 3 din Liga 2. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. ...