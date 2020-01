Stiri pe aceeasi tema

- Azi, Florin Bratu și elevii sai au decolat in direcția Antalya, Turcia, acolo unde vor sustine un stagiu de pregatire centralizat. Pe durata celor zece zile, alb-verzii vor disputa trei meciuri amicale in compania formațiilor Qabala (25.01.2020), Montana (29.01.2020) și F.K. Sloboda Tuzla (01.02.2020).…

- FC Viitorul va disputa astazi doua partide de verificare in cadrul cantonamentului de la Belek (Antalya). De la ora 10.00, formația constanțeana va intalni pe Olimpik Donetsk (Ucraina), iar de la ora 17.00 fotbaliștii pregatiți de Gheorghe Hagi vor juca impotriva celor de la FK Sabail (Azerbaidjan).Viitorul…

- CS Universitatea Craiova a deplasat in Antalya o adevarata armata: 30 de jucatori, in jurul carora graviteaza 26 de oameni din staff. In clasamentul Ligii 1, oltenii ocupa poziția a 4-a dupa 22 de etape. In ceea ce privește personalul deplasat in cantonament, ei sunt de departe primii pe țara! Antrenorul…

- Lotul echipei Dinamo București a plecat in aceasta dimineața in Spania pentru a efectua cantonamentul de iarna. Dynamo Dresda, Bochum (ambele din Germania), Osijek (Croația) și Krasnodar (Rusia) sunt adversarii dinamoviștilor in partidele amicale din Spania. ...

- FC Viitorul Constanta a plecat astazi in Antalya, pentru stagiul de pregatire care se va desfasura in perioada 10 25 ianuarie.Cartierul general a fost stabilit la hotelul Sueno Deluxe din Belek,Pana in acest moment, FC Viitorul are programate cinci jocuri de verificare, dupa programul: 14 ianuarie:…

- Chindia va pleca duminica in Antalya, pentru prima parte a pregatirii de iarna, un cantonament de 12 zile. Lotul care Post-ul Chindia pleaca, duminica, in cantonament. Vezi lotul și meciurile stabilite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Componentii formatiei FC Viitorul au efectuat, ieri dimineața, la Constanța, vizita medicala inaintea startului pregatirii in vederea celei de-a doua parți a sezonului 2019-2020. Au fost prezenți 30 de jucatori, noutațile fiind juniorii Ștefan Mușat (nascut in 2001), Darius Grosu și Gabriel Buta (ambii…

- Lotul FC Viitorul Constanta se va reuni joi, 9 ianuarie, cand va fi efectuata si vizita medicala. Primul antrenament din 2020 se va derula cu incepere de la ora 17.30, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu. In perioada 10 25 ianuarie, FC Viitorul va pregati a doua parte a sezonului in Antalya, la Belek.…