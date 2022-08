Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul Dunarii a scazut atat de mult, incat mai multe insule de nisip au aparut in apa, iar la Calafat au iesit la suprafata cateva barje scufundate de-a lungul timpului in fluviu. Debitul a inregistrat astazi un nou minim istoric: numai 1.800 de metri cubi pe secunda, cu aproximativ 2.500 de metri…

- Prefectura Dolj a anuntat marti ca suspenda activitatea feribotului care deservește linia Oreahovo – Bechet, din cauza nivelului foarte scazut al fluviului Dunarea. Acum, toți șoferii care ar fi trebuit sa treaca granița pe la Bechet sunt redirecționați catre Turnu Magurele sau Calafat, vami aflate…

- Este alerta pe Dunare din cauza debitelor in continua scadere. Cotele fluviului se apropie de un nou minim istoric. Ca urmare a secetei extreme, pe Dunare au aparut praguri de nisip, iar navigația este ingreunata.

- Navigația pe Dunare este ingreunata din cauza secetei RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Din cauza debitului scazut, navigatia a devenit aproape imposibila pe Dunare. Mai multe ambarcatiuni au esuat din cauza pragurilor de nisip, iar zeci de nave de croaziera si-au anulat sosirea în…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat sambata, la Antena 3, care este zona cea mai afectata de canicula din țara noastra, potrivit antena3.ro. Acesta spune ca in unele regiuni ale Romaniei culturile au fost deja complet compromise. „Cea mai afectata zona din cele vazute de mine direct este…

- Din cauza secetei a aparut o insula de nisip din mijlocul Dunarii. Seceta a determinat scaderi spectaculoase ale debitelor fluviului. La Galati, Dunarea e in scadere cu cinci centimetri fata de ziua precedenta. Tot din cauza secetei a aparut si insula de nisip din mijlocul Dunarii. Cursele de trecere…

- Seceta din acest an lovește și in producatorii de uleiuri esențiale. Fermierii estimeaza o recolta practic de doua ori mai mica decit in anii precedenți. Mai mult decit atit, și recolta de anul viitor ar putea fi afectata. Totuși, cit inca sint in floare, lanurile violete atrag zeci de vizitatori, care…

- Dunarea este la o cota foarte mica, iar debitele sunt in scadere de la o zi la alta. Potrivit specialistilor, in zona Cernavoda sunt cele mai multe puncte critice. Tot din cauza secetei a aparut si insula de nisip din mijlocul Dunarii, iar bacurile traverseaza cu intarziere.