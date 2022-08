Stiri pe aceeasi tema

- Echipa lui Gigi Becali a obținut o victorie uriașa in Slovacia, in prima mansa a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, pe DAC Arena din Dunajska Streda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- FCSB incepe meciul din deplasare cu echipa slovaca FC DAC 1904 Dunajska Streda cu David Miculescu si Bogdan Rusu titulari, joi seara, in prima mansa a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, pe DAC Arena din Dunajska Streda, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Dunajska Streda – FCSB este primul meci din „dubla” care il poate ajuta pe Gigi Becali sa dea o lovitura zdravana in plan financiar. O calificare ii aduce aproape 750.000 de euro și ar fi inca un pas spre grupele Europa Conference League unde ar caștiga aproape patru milioane de euro. Patronul echipei…

- Slovacul Pavol Farkas (37 de ani), fost fundaș central de la FC Vaslui, a prefațat „dubla” dintre Dunajska Streda și FCSB, din turul III preliminar al Conference League. Dunajska Streda - FCSB, prima manșa din turul III preliminar Conference League, se disputa miercuri, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.…

- FCSB s-a calificat in turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, dupa ce a invins cu scorul de 4-2 (1-0) echipa georgiana FC Saburtalo, joi, pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa a doua a turului secund preliminar al competitiei, noteaza Agerpres. The post Conference League:…

- Deși s-a calificat in turul 3 preliminar al Conference League dupa succesul cu 4-2 in fața celor de la Saburtalo, FCSB a pierdut un jucator important pentru turul urmator. Andrei Cordea (23 de ani) a fost eliminat și va rata cele doua meciuri cu Dunajska Streda. In minutul 90+3, la scorul de 4-2 pentru…

- FCSB va juca pe terenul celor de la Saburtalo Tbilisi, joi, de la ora 19:00, in direct la Digi Sport 1, in turul doi preliminar din Conference League. Meciul retur dintre FCSB și Saburtalo Tbilisi se va disputa la București, pe data de 28 iulie. Daca vor trece de georgieni, elevii lui Toni Petrea se…

- Echipele Inter Turku si Vikingur au obtinut victorii la limita, miercuri, in prima mansa a turului intai preliminar al Europa Conference League la fotbal, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…