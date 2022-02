Un barbat a intrerupt audiența generala a Papei Francisc, miercuri, 2 februarie, strigand replici confuze impotriva bisericii și a suveranului pontif. Cu cateva minute inainte de incheierea audienței generale saptamanale a papei Francisc, desfașurata in sala „Paul al VI-lea” din Vatican, un barbat a inceput sa strige in limba engleza in ceea ce parea o […] The post „Dumnezeu te respinge, parinte, nu ești rege!”. Papa Francisc, contestat in audiența general la Vatican (VIDEO) first appeared on Ziarul National .