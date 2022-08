„Dumnezeu să te ierte, fată frumoasă!” O tanara in varsta de doar 22 de ani s-a stins din viața, ieri, pe un pat de spital din Anglia, din cauza unei afecțiuni cardiace care o chinuia de doi ani. Cunoscuții sunt șocați de moartea tinerei, pe care o știau pozitiva, vioaie și plina de viața. Ieri dimineața, Georgiana – sau „JOJO”, așa … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

