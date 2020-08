Dumnezeu nu ne bagă în traistă şi nici nu ne pune mască… F.T. In ziarul de ieri ne iluzionam ca, parca, parca, prahovenii incep sa inteleaga riscurile la care se expun – si implicit ca risca sa ii imbolnaveasca si pe altii – in contextul in care in mijloacele de transport in comun nu poarta masca. Si mai aminteam ca numai 11 calatori au fost amendati fiindca nu purtau masca in mijloacele de transport in comun, in urma unor controale efectuate marti, 4 august. Totodata, mai avertizam: „Dar, sa nu ne grabim…”. Nu ne-am grabit. Iar drept argument al faptului ca nici acum, intr-al doisprezecelea ceas, unii nu iau in serios aceasta pandemie este un comunicat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

