- Papa Francisc a indemnat miercuri, comunitatea internationala ”sa garanteze securitatea” in Orientul Mijlociu, mai ales in Siria, in mesajul sau de Craciun sub forma de tur de orizont al unei ”umanitati ranite” pe toate continentele, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.In traditionalul sau discurs "Urbi…

- Papa Francisc a cerut miercuri speranta "pentru intregul continent latino-american, unde mai multe tari trec printr-o perioada de agitatie sociala si politica", in traditionalul sau mesaj "Urbi et Orbi" pronuntat de Craciun. Crizele din Siria și Ucraina, Irak, Yemen și Congo nu au fost uitate de Suveranul…

- O ceremonie plina de spirit a avut loc la Vatican. Liturghia in cadrul careia catolicii sarbatoresc nasterea lui Iisus Hristos a fost oficiata de Papa si a durat aproximativ o ora si jumatate.

- Suveranul Pontif, care a sosit duminica dimineata pe Insula Kyushu, in sud-vestul Japoniei, unde se afla Nagasaki, s-a rugat mai intai, in tacere, pe o ploaie torentiala, in fata principalului monument din ”Parcul Pacii”, locul impactului bombei atomice. El a depus o coroana de flori albe, care i-au…

- Papa Francisc continua sa uimeasca prin gesturile sale și prin lecțiile de normalitate. Suveranul Pontif a participat la Sinodul despre Amazonia de la Vatican, iar dupa ore întregi de discuții a luat masa cu toți invitații.

- Ziarul Unirea Exemplu de SMERENIE și de NORMALITATE: Papa Francisc, fotografiat in timp ce statea asteptand rabdator la o coada Exemplu de SMERENIE și de NORMALITATE: Papa Francisc, fotografiat in timp ce statea asteptand rabdator la o coada O imagine care valoreaza 1000 de cuvinte. Papa Francisc a…

