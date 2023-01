Stiri pe aceeasi tema

- Victorie cruciala pentru Partidul Democrat american in alegerile pentru congres. Senatorul Mark Kelly a caștigat scrutinul din Arizona. Asta inseamna ca administrația Biden mai are nevoie de o singura victorie pentru pastra controlul camerei superioare de Congresului.

- Daca cineva are nevoie sa fie salvat in aceasta ultima perioada inainte de alegerile parțiale din SUA, acela este Partidul Democrat. Și toata responsabilitatea cade din nou pe cel de-al 44-lea președinte american ca sa ii salveze pe democrați de la un colaps total, scrie Politico.

- Republicanii pun sub semnul intrebarii eficacitatea confiscarii bunurilor de la oligarhii ruși și cred ca prevederea care presupune transferul acestor bunuri catre Ucraina nu a fost examinata foarte atent, in ciuda faptului ca ea a fost deja adoptata in Camera Reprezentanților cu sprijin bipartizan,…

- Compania petroliera ExxonMobil a raportat un profit trimestrial de aproape 20 de miliarde de dolari, cu 4 miliarde de dolari mai mult decat prognozasera analiștii, aproape egaland profitul gigantului tehnologic Apple. Profitul de 19,7 miliarde de dolari al gigantului petrolier din SUA pentru al treilea…

- Cu puțin timp inaintea alegerilor din 8 noiembrie, alegatorii independenții, in special femeile, se indreapta spre republicani, in ciuda accentului pus de democrați pe dreptul la avort. Iar lipsa de popularitate a președintelui Biden pare sa dauneze in mod particular partidului sau, scrie New York Times…

- OrtodoxeSf. Ap. si Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel BatranGreco-catoliceSf. ap. si ev. LucaRomano-catoliceSf. Luca, ev.Sfantul Apostol si Evanghelist Luca este sarbatorit de Biserica in ziua de 18 octombrie.Sfantul Evanghelist Luca, martor al propovaduirii Domnului si al patimilor Lui, era din Antiohia…

- Viceprimarul Ionut Rusu este la fata locului, la incendiul de la sediul Arhiepiscopiei Tomisului pentru a sprijini buna desfasurare a actiunii. Incendiul se manifesta la mansarda cladirii de patrimoniu, apelul la 112 fiind efectuat cu putin timp inainte de ora 22. "Din fericire, nu as fi vrut sa avem…