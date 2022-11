Stiri pe aceeasi tema

- ORAVIȚA – Monument istoric, sediul administratiei publice din Oravita va fi complet renovat cu bani din PNRR, investitia ridicandu-se la aproape 13 milioane de lei! Administratia publica din Oravita a anuntat ca inca o cerere de finantare depusa a primit unda verde de la Ministerul Dezvoltarii. Mai…

- Administrația locala din Slobozia a accesat in cadrul celei de-a doua etape de aprobare a investițiilor finantațe de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației 5,93 milioane de lei pentru «construirea de locuințe nZEB plus-pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sanatate…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat ca semneaza joi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, contractul de finantare prin intermediul Planului National de Rezilienta si Redresare (PNRR) a unui proiect de construire a unui ansamblu de locuinte pentru tineri in zona Gradinari – Metalurgie.…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat ca semneaza joi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, contractul de finantare prin intermediul Planului National de Rezilienta si Redresare (PNRR) a unui proiect de construire a unui ansamblu de locuinte pentru tineri in zona Gradinari - Metalurgie.…

- ANUNȚ DE PRESA Data: 24 octombrie 2022 Lansare proiect „Construire locuințe sociale (30 de apartamente)”Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritoriala…

- ANUNȚ DE PRESA Data: 21 septembrie 2022 Lansare proiect ”REABILITARE LOCUINȚE SOCIALE (124 apartamente)”Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a semnat contractul de finanțare in valoare de 3.956.415,38 lei pentru reabilitarea a 124 de locuințe sociale aflate in Municipiul Turda. Finanțarea a fost obținuta in baza proiectului, “Reabilitare locuințe sociale (124 apartamente)” depus…