Dumitru, un român dispărut în Spania, a fost găsit după ce a stat 13 ani într-o morgă Dupa 13 ani petrecuti intr-un congelator la morga, Dumitru, un roman din Spania, a fost gasit si ingropat de familie Cadavrul barbatului a fost gasit pe 1 noiembrie 2007 de mai multi copii care se jucau intr-o rapa din Moncada. Desi trupul era mutilat, legistii au stabilit ca romanul murise din cauze naturale, in urma cu doua luni inainte de a fi gasit. Desi nimeni nu mai stia nimic de el din 2007, familia i-a raportat disparitia abia in 2019, scrie elperiodicodearagon.com. Testele ADN efectuate de specialisti cu ajutorul fiicei barbatului au scos la iveala identitatea adevarata a lui Dumitru.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analizele ADN au confirmat ca trupul gasit pe camp este al lui Sebastian Corbei, baiatul disparut in ianuarie Cadavrul gasit in data de 3 aprilie pe un camp intre localitatile aradene Misca si Vanatori din judetul Arad este al lui Sebastian Corbei, baiatul de 7 ani care a fost dat disparut de acasa…

- Doi polițiști au fost reținuți duminica pentru 24 de ore, dupa cazul din Pitești in care un barbat a murit in urma intervenției poliției. Barbatul a fost trantit la pamant in cadrul unei intervenții și a murit asfixiat din cauza presiunii pe care polițiștii au pus-o asupra sa. Procurorul-șef al Parchetului…

- Liga din Spania a comunicat ca, dupa ce s-a ascultat inregistrarea audio și s-a facut o expertiza pentru cititul pe buze, singurele cuvinte spuse la Cadiz - Valencia sunt „Rahat”, „Lasa-ma in pace!” și „Scuza-ma, nu te infuria!”. Nu „negru de rahat”. Spaniolii nu reușesc inca sa limpezeasca dosarul…

- Un roman in varsta de 22 de ani a fost arestat in Spania, dupa ce a incercat sa rapeasca un bebeluș de un an. Incidentul s-a petrecut in Valencia. Barbatul a deschis portiera unei mașini, pe strada, și incercat sa ia cu forța copilul, noteaza eldia.es, citat de b1.ro.

- Un barbat, declarat mort de medici dupa un grav accident de motocicleta, a prezentat semne de viața pe o masa de autopsie chiar inainte de inceperea examinarii post-mortem, a declarat miercuri un oficial pentru AFP. Tanarul de 27 de ani, din orașul Mahalingapur din sudul statului Karnataka, a fost transportat…

- Suspectul din cazul uciderii unei romance de 36 de ani a fost eliberat de o instanta din Valencia. Femeia a fost ucisa in urma cu doi ani. Aceasta a fost gasita injunghiata de mai multe ori si cu gatul taiat. Familia romancei se revolta. Principalul suspect in cazul mortii unei romance de 37 de ani…

- Te confrunti cu probleme la nivelul urechilor si nu mai auzi la fel de bine ca inainte? Daca nu este vorba despre o problema temporara si observi ca aceasta situatie persista, indicat este sa mergi cat mai curand la un medic de specialitate, care va sti ce analize si teste sa-ti faca, pentru a afla…

- Pe 8 ianuarie autoritațile spaniole erau alertate de dispariția Florinei Gogoș, o romanca in varsta de 19 ani , care fusese vazuta ultima oara pe marginea unei șosele de la periferia Valenciei. Corpul ei a fost gasit sambata de un vanator, intr-un șanț cu apa, scrie La Vanguardia . Florina venise in…