Stiri pe aceeasi tema

- Leul are o tendinta de depreciere fata de euro pe fondul deteriorarii factorilor fundamentali care tin de deficitul de balanta comerciala, a declarat, joi, pentru AGERPRES, economistul sef al Raiffeisen Bank, Ionut Dumitru. "Nu stiu daca are sau nu are legatura cu situatia politica. Parerea…

- Tendința de apreciere a leului, manifestata imediat dupa caderea guvernului Orban, cand euro a coborat pana la cotații de 4,755 lei, s-a incheiat. Chiar daca Ministerul de Finante a imprumutat de la banci 1,26 miliarde lei, iar BNR a organizat o nouaoperațiune de tip repo, cursul monedei unice a revenit…

- Leul s-a apreciat, în ciuda caderii Guvernului. Dar piața valutara are mulți determinanți. Faptul ca ne-am obișnuit ca un eveniment politic sa aiba impact asupra pieței valutare nu este ceva eronat, dar în ultimele zile, pe fondul unei lipse de lichiditate aparute în piața, au existat…

- Cu o zi inainte de Sarbatoarea Micii Uniri, evolutia perechii euro/leu a fost foarte calma, insa dolarul si francul elvetian au crescut mai consistent. Dupa scaderea de miercuri la 4,7786 lei cursul euro a revenit joi la 4,7790 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au rezumat la culoarul 4,778…

- Ministrul Muncii a declarat ca momentan nu se poate mari pensia minima, presiunea pe buget fiind prea mare, dar ca se cauta solutii si in cursul acestui an ministerul pe care il conduce va veni cu un plan in acest sens. De asemenea, Violeta Alexandru a explicat ca se cauta solutii si pentru ca acele…

- Spania a retras o parte din efectivele militare staționate in Irak, pe fondul ingrijorarilor privind securitatea in regiune, a informat miercuri vicepremierul spaniol Carmen Calvo, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Vezi și: Traian Basescu, avertisment dupa atacul iranian:…

- Leul va continua sa se deprecieze in 2020, iar cursul valutar ar putea ajunge la 4,85 lei/euro in ultima parte a anului, anticipeaza analistii Erste Group (proprietarul BCR), Juraj Kotian si Zoltan Arokszallasi. De asemenea, acestia se asteapta ca...

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la asumarea raspunderii in Parlament pe legea plafoanelor bugetare, ca, in cursul acestui an, deficitul va depasi 4% din PIB, ca trebuie readus sub 3% din PIB, dar ca acest obectiv nu poate fi atins in 2020.Va fi NEBUNIE: Orban a dat cu TIFLA pretențiilor…