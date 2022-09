Stiri pe aceeasi tema

- In mai 1981, la varsta de 28 de ani, Dumitru Prunariu a devenit primul cosmonaut roman care a ajuns in spațiu, intr-o misiune care a durat aproape 8 zile. Prunariu implinește azi, 27 septembrie, 70 de ani, iar pe 29 septembrie, Primaria Capitalei il va face cetațean de onoare al Bucureștiului . In mai…

- Dumitru-Dorin Simion Prunariu s-a nascut la 27 septembrie 1952, la Brasov. La varsta de 28 de ani, a devenit primul si singurul cosmonaut roman, dupa ce a zburat la bordul Soiuz 40 pana la complexul orbital Saliut 6 intr-o misiune cosmica ce a durat aproximativ 8 zile.In seara zilei de 14 mai 1981,…

- Mereu cand este vreun festival mare sau ceva eveniment important, vezi pe story ca influencerii sunt prezenți. Și parca mai tare te oftici cand știi ca merg pe gratis ???? Ei bine, anul asta, influencerii Pepsi iși doneaza invitațiile la singurul festival sold out al verii! Și daca iți dorești cu adevarat,…

- Singurul traseu de drumeție din lume pe care turiștii nu au voie sa vorbeasca și sa faca zgomote se afla in Taiwan. Acesta a fost certificat ca fiind singurul „traseu liniștit” din intreaga lume, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dinamica, iubește oamenii, prefera mediul armonios și este pasionata de astrofizica. Așa se caracterizeaza Ilinca Sandu, prima din promoția de gimnaziu a Colegiului Național „Petru Rareș”, cu media 9,99. Ar fi putut sa fie un copil perfect, cum și-a dorit, dar acel 9 la matematica din clasa a VI-a a…

- La Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava, un singur elev nu a luat bacul, deși a avut media 8,15, relateaza Monitorul de Suceava . Dintre cei 243 de absolvenți, din acest an, ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava, 242 au promovat examenul de bacalaureat, dupa finalizarea contestațiilor,…

- Celebrul cosmonaut i-a povestit lui Denise Rifai un episod ce i-a periclitat calatoria in spațiu, in mai 1981, detaliu ce l-a ținut ascuns oficialilor acțiunii, așa cum i-a sugerat colegul Leonid Popov. Totodata, Prunariu a dezvaluit cum era sa moara la revenirea pe pamantDumitru Dorin Prunariu, 69…