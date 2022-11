Stiri pe aceeasi tema

- Singurul cosmonaut roman, Dumitru Prunariu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca Romania nu si-a platit de patru ani contributia sa la Agentia Spatiala Europeana (ESA), desi aceste fonduri se reintorc in tara si inseamna dezvoltare, asa cum au insemnat si pentru alte…

- In luna octombrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +12.2% fața de octombrie 2021, atingandu-se un nivel de 745.855 unitați. Pe primele zece luni din 2022: Au fost inmatriculate 7.529.965 unitați, o scadere cu -8.1% fața de perioada similara din 2021 Au fost…

- Temperaturile din octombrie in Eurpa au fost cele mai ridicate din istorie, a anunțat marți Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice (C3S) al Uniunii Europene, atingand aproape 2 grade Celsius peste perioada de referința 1991-2020. Cel mai cald a fost in Austria, Franța, Germania, Italia,…

- Rusia ”nu vede niciun sens” sa mentina aceeasi prezenta diplomatica in Occident, a declarat marți, ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, anuntand ca Moscova se va concentra de acum incolo pe Asia si Africa, relateaza AFP. „Nu exista niciun sens si nicio dorinta, desigur, sa mentinem aceeasi…

- Gheorghe Carciu, secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, a vorbit despre rolul fundamental pe care Biserica Ortodoxa Romana il are in afara granitelor tarii: „Cum stati cu Biserica? Inteleg faptul ca Biserica are un rol fundamental in diaspora", a intrebat Bogdan Chirieac. „Biserica este…

- Conform clasamentului Europe's Best Destinations, Oradea este considerat un model pentru multe dintre destinatiile din Romania, cu un peisaj arhitectural surprinzator si un program cultural divers.Clasamentul include destinatii din tari precum Spania, Franta, Belgia, Romania reusind sa surclaseze tari…

- In luna august, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +4.4% fața de august 2021, atingandu-se un nivel de 650.305 unitați. Pe primele opt luni din 2022: – au fost inmatriculate un numar de 5.996.638 unitați, o scadere cu -111.9% fața de perioada similara din 2021. – au…