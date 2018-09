Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat duminica faptul ca Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din Romania, responsabilitati directe avand premierul Viorica Dancila, ministrul Agriculturii, Petre Daea, si directorul ANSVSA, Geronimo Branescu, scrie Mediafax."Vorbesc…

- Ministerul vietnamez al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a cerut recent conducerii provinciilor aflate la granița cu China sa monitorizeze fermele locale de porci și sa preleveze probe pentru testarea imediata daca observa simptome ciudate....

- Uniunea Salvati Romania (USR) cere demisia sefului Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, pe motiv ca "incompetentii pusi in functii publice pot distruge sectoare economice intregi", consecintele pestei porcine africane fiind…

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…

- Uniunea Salvati Romania a cerut, miercuri, demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru modul in care gestioneaza „criza declansata de gripa porcina africana”, printre motive fiind absenta unei campanii informative, neclaritati despre despagubiri si „declaratii haotice”.

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale atrage…

- "Avem in atentie si situatia pestei porcine africane. La nivelul Guvernului si al institutiilor responsabile din subordine am luat masurile necesare pentru controlul si limitarea extinderii virusului. Presedintele ANSVSA se afla in teren, acolo unde a fost instituita stare de alerta. Lucreaza impreuna…