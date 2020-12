Stiri pe aceeasi tema

- Rata șomajului in UE a fost de 7,6% in octombrie 2020 și de 8,4% in Zona Euro. Eurostat estimeaza ca 16,2 milioane de persoane din UE, dintre care 13,8 milioane din Zona Euro, erau șomere la sfarșitul lui octombrie, informeaza biziday . Peste 3,1 milioane de tineri din UE nu aveau un loc de munca, cu…

- Nici macar 6% dintre alegatorii romani trecuți pe listele electorale din strainatate nu au apelat pana miercuri la votul prin corespondența. Ultima zi pana cand mai poate fi luat in considerare este joi. Doar 39.244 de romani stabiliti in peste 100 de tari au optat pana miercuri pentru votul prin corespondenta…

- Incepand cu orele 08:00, adolescentii trebuia sa se conecteze la o platforma pentru a urma cursurile la distanta, insa mai multe mass-media grecesti au informat in legatura cu probleme survenite luni dimineata in conditiile afluxului de conectari simultane. Pentru aceasta a doua carantina…

- Potrivit ANAT, „valoarea ajutorului solicitat de catre agentiile de turism se situeaza undeva intre 50 si 70 de milioane de euro, adica cel mult la 20% din volumul fondurilor alocate pentru Masura 2. In 2019, agentiile de turism au raportat la ANAF o cifra de afaceri totala de circa 500 milioane de…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat. Conform acestor date, in primele sase luni ale acestui…

- Uniunea Europeana a importat trei milioane de tone de cafea in 2019, cu 14% mai mult decat in urma cu zece ani, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,5 miliarde euro, arata datele publicate joi de Eurostat, cu ocazia Zilei Internationale a Cafelei. Anul trecut, cea mai mare cantitate…

- UEFA a anuntat Federatia Romana de Fotbal ca a aprobat dosarul de candidatura depus pentru EURO U21 din 2023, turneul final unde se vor stabili si cele patru reprezentante europene la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, informeaza frf.ro.Competitia continentala se desfasoara incepand…

- Competitia continentala se desfasoara incepand din 1978, iar editia din 2023 ar fi cea cu numarul 24. Pana in prezent, cele mai multe titluri continentale la aceasta categorie de varsta le au Italia si Spania, cate 5, fiind urmate de Anglia, Rusia, Olanda si Germania, fiecare cu cate doua. Romania a…