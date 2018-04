Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Iliescu, fost sef al SPP, sustine, intr-o scrisoare adresata presedintelui Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, ca membrii CSAT au fost monitorizati de SRI si CIA, precizand ca a intrat in posesia unor date care atesta aceste informatii.

- Comisia speciala pentru modificarea legilor siguranței naționale a avut prima ședința, in care s-au discutat despre organizarea pe viitor a lucrarilor.Aceasta Comisie va fi condusa de senatorul PSD, Claudiu Manda, cel care conduce și Comisia de Control a SRI.

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. El a fost audiat in comisie, timp de sapte ore, si in 13 martie, declararandu-le jurnalistilor, la finalul audierilor, ca a oferit “raspunsuri proactive” la toate…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Român de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului încheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- "Legat de scandalul sau, ma rog, lucrurile aparute in spatiul public in ultimele doua zile, Comisia s-a sesizat si am hotarat sa trimitem catre SRI o solicitare sau o intrebare daca domnul Dragos la care facea referire domnul procuror Portocala este un angajat al SRI si daca da, care era natura relatiilor…

- Fostul sef al SRI George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, va fi audiat pe 27 februarie in cadrul comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, a anuntat presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. Potrivit HotNews.ro, Manda a ...