Intr-un interviu acordat pentru Ziarul Puterea, deputatul Dumitru Focșa a adus in discuție controversa legata de finanțarea antrenamentelor piloților ucraineni de catre Guvernul Romaniei. In timp ce Romania se confrunta cu dificultați majore in dotarea proprie armate, guvernul aloca sume considerabile pentru pregatirea piloților straini. Deputatul a subliniat ca militarii romani nu dispun de aeronavele […] The post Dumitru Focșa: Cat mai trebuie sa finanțam Ucraina ignorand dotarea armatei romane? appeared first on Puterea.ro .