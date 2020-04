Stiri pe aceeasi tema

- "Ma minunez si eu cand vad ca sunt unii oameni seriosi care chiar iau de buna varianta asta propusa de cineva de la FRF, de a duce campionatul in Turcia. O asa aberatie...". Vorbele ii apartin lui Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. ...

- Pițurca a vorbit despre fostul sau coleg Adrian Bumbescu, despre care a spus ca ar fi fost acum unul dintre cei mai buni fundași din lume. „Bumbescu, daca era tanar acum și juca meci de meci, caștiga 20 de milioane de euro pe an. Eu nu vad in lume fundaș ca Bumbescu. Ma uit și nu vad. Era foarte bun.…

- Aflat in izolare la domiciliu, Victor Pițurca, 63 de ani, nu lasa pe nimeni sa-i intre in casa, inainte de a fi testat pentru coronavirus.Fostul selecționer al Romaniei a primit mai multe testere din Anglia, aduse de un prieten al fiului sau, Alexandru. "Ii testez cu testerul. Iei sange, ii pui si vezi…

- Primarul General, Gabriela Firea: 'Datorita aparatelor achizitionate de Primaria Capitalei, viteza de testare a pacientilor din Bucuresti a crescut de la 120 de teste pe zi la 900 de teste. Primaria Capitalei investeste 4 milioane de euro in aparatura si echipamente de protectie pentru spitalele din…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a declarat la postul local TV Life ca iși face saptamanal testul pentru coronavirus, motivand ca nu vrea sa-și puna in pericol nici sanatatea, nici colegii, scrie ReporterIS . Testarea la cerere in Romania nu mai este posibila, potrivit autoritatilor. Sunt testati…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat miercuri,intr-o ședința de indata, o rectificare a proiectului de buget prin care aufost alocate 7 milioane de lei Administrației Spitalelor și ServiciilorMedicale (ASSMB). Cu acești bani vor fi cumparate echipamente și medicamentenecesare prevenirii…

- In urma cu puțin timp, oficialii Prefecturii Buzau au anunțat ca rezultatele analizelor efectuate la Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti pentru cei 3 contacți direcți cu femeia infectata cu Coronavirus sunt negative. Aceștia vor ramane izolați la domiciliu timp de 14 zile.

- Gigi Becali a fost sfatuit de Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, sa-l aduca pe Diego Fabbrini, mijlocașul de 29 de ani de la Dinamo. Patronul FCSB a vorbit despre italian, l-a laudat, dar a spus ca nu are unde sa joace in echipa lui Bogdan Argeș Vintila. „E foarte bun! Am vrut sa-l iau și…