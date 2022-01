Scade numărul sucevenilor carantinați

La nivelul județului Suceava se află în carantină 5.933 persoane, 19 intrate în ultimele 24 de ore, cifră care este în scădere. De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital se află 408 persoane, din care 48 intrate în ultimele 24 de ore.