Un nou scandal in fotbalul romanesc, și-așa macinat de criza, lipsa banilor și, cel mai important, lipsit de performanțe. Scandalul anului 2021, intre Anamaria Prodan și Gigi Becali a plecat de la transferul lui Dennis Man la Parma. Privit din afara poate fi un spectacol de circ, cum de altfel l-a denumit chiar protagonista acestuia. […]