Germania: Vanzarile Dacia au scazut cu peste 36% in februarie

Vanzarile de autoturisme in Germania au scazut cu 11% in februarie, la 239.943 de unitati, in timp ce Dacia a raportat un declin de 36,6%, la 3.708 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), transmite Automotive News, informeaza AGERPRES . Brandurile… [citeste mai departe]