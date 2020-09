Dumitru Dragomir, 74 de ani, a recunoscut, joi, ca beneficiaza de trei pensii, dar a precizat ca le merita pentru ca a muncit toata viața.Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care, in prezent, candideaza pentru Consiliul General al municipiului București, a mai precizat ca este milionar, dupa ce a vandut blocuri și vile. ”Da, am trei pensii, pentru ca le merit. Am contribuit, aveam 15.000 de euro pe luna salariu, plateam 6000 de euro la stat, la Liga. Am fost 2 legislaturi la Parlamentare, dintre care vicepreședinte de Comisie Parlamentara. Sunt singurul din istoria acestei țari…