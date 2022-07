Dumitru Dragomir (76 de ani) a declarat ca doua persoane i-au propus sa investeasca la Dinamo. Fostul președinte al LPF a enumerat condițiile in care ar accepta propunerea. „Ieri au venit la mine doi oameni cu o propunere, sa intru și eu intr-un grup de investitori, sa ma bag și eu la Dinamo. Au venit cu un tanar foarte deștept, care a invațat in Anglia. Am spus: «da, ma bag și eu, dar care e strategia dumneavoastra?» «Sa facem rost de doua milioane». «Bai oameni buni, plecați de la mine de aici. Asta e strategie? Știți ce inseamna Dinamo? Sa platești acum toate datoriile, sa ai un buget de cel…