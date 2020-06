Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Comanescu, bucureșteanul care deținea recordul de cel mai batran barbat din lume, a murit la varsta de 111 ani si 231 de zile. Comanescu s-a nascut la 8 noiembrie 1908 in Provita de Jos, comuna Draganesa, Prahova. In tinerete s-a remarcat ca unul dintre cei mai valorosi fitopatologi, fiind discipol…

