Dumitru Coarnă va fi exclus din PSD Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi ca va propune excluderea din partid a deputatului Dumitru Coarna. Fost lider sindical, Coarna se afla la primul mandat de parlamentar. Pozițiile sale publice legate de vaccinare, precum și o recenta intenție a sa de a discuta cu oficiali ruși au nemulțumit conducerea PSD.

