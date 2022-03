Dumitru Coarnă, exclus din PSD după ce s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi ca la prima ședința a conducerii PSD va propune excluderea din partid a deputatului Dumitru Coarna, dupa ce acesta s-a intalnit cu ambasadorul Rusiei la București, “Voi propune excluderea domnului deputat Dumitru Coarna din Partidul Social Democrat, in prima ședința a conducerii partidului. Acțiunile domnului Coarna sunt total contrare viziunii PSD despre democrație, libertate și drepturile fundamentale”, a scris Ciolacu intr-un mesaj pe Facebook. Șeful PSD a mai scris ca formațiunea pe care o conduce este pro-europeana și a avut un rol decisiv in aderarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca, in prima sedinta a conducerii social-democratilor, va propune excluderea din partid a lui Dumitru Coarna, scrie Agerpres. „Voi propune excluderea domnului deputat Dumitru Coarna din Partidul Social Democrat, in prima sedinta a conducerii partidului. Actiunile…

- Patru parlamentari romani, in frunte cu Diana Șoșoaca, s-au prezentat la Ambasada Rusiei la București unde au avut o intalnire cu ambasadorul Valeri Kuzmin, pe tema Memoriului transmis cu privire la Neutralitatea Romaniei, Pacea de la București. Cei patru, adica senator Diana Iovanovici-Șoșoaca, deputat…

- Șeful echipei de negociere a Ucrainei, Mihail Podoliak, a spus la Antena 3 ca este „imposibil” ca Kievul sa ajunga pe mainile Federației Ruse: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, in tabara mobila pentru refugiati de la Siret, ca, in prezent, nu exista date care sa sustina un scenariu potrivit caruia Republica Moldova ar fi amenințata. „Pornim de la scenariul in care acest conflict nu se va extinde, NATO nu va fi implicata in acest…

- Ungaria anunta luni ca nu autorizeaza vreun transfer de armament pe teritoriul ungar, dupa ce Uniunea Europeana si statele membre UE au decis sa trimita un ajutor militar Ucrainei, relateaza AFP. "Nu vom autoriza transferul de armament letal pe teritoriul ungar", anunta intr-un mesaj postat pe Facebook…

- Valery Kuzmin este cunoscut pentru mesajele taioase la adresa Romaniei, a bazelor NATO. Este a doua oara cand este convocat la MAE in aceasta luna. Pe 10 februarie a fost convocat in urma declarațiilor la adresa Romaniei, a Tezaurului romanesc de la Moscova sau a Bazei NATO de la Deveselu cu scutul…

- Uniunea Europeana sprijina cea mai recenta incercare de organizare a unor noi discutii intre Washington si Moscova pentru a gasi o solutie diplomatica in contextul concentrarii de trupe ruse la granitele Ucrainei, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters. Fii…

- Președintele Iohannis saluta decizia Franței de a trimite militari in Romania, sub mandatul NATO. Șeful statului roman a discutat acest subiect cu ministrul Apararii din Franța, doamna Florence Parly. Aceasta s-a aflat, joi, 27 ianuarie 2022, in vizita la București. Ministrul francez a purtat discuții…