Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Coarna, presedintele Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC) din Romania, in prezent deputat, a fost obligat de catre judecatori sa nu mai faca nicio declaratie publica la adresa comisarului-sef Radu Gavris, prim-adjunct al sefului Politiei Capitalei.

- Intrebat exact cat castiga de la stat, Dumitru Coarna a rabufnit: "Scrie in declaratia de avere, e publica. Nu stiti sa cititi? 5.000 de lei este pensia, 10.000 este salariul. Nu am ascuns nimic, este totul la vedere. Din bugetul de stat iau o singura mie de euro, restul din privat. Ok? Sa fiti sanatosi".…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marti ca avocata Laura Vicol nu se afla pe primul loc pe listele pentru alegerile parlamentare de la Dolj, iar Dumitru Coarna va deschide lista de la Camera Deputatilor la Calarasi. Intrebat, intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD,…

- Dumitru Coarna, presedintele Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, pentru a deschide lista PSD Calarasi la alegerile parlamentare pentru Camera Deputatilor. Informatia a fost confirmata de Sorin Grindeanu. "Da. Calarașiul este o organizație…

- Dumitru Coarna, președintele Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, este cap de lista la Calarași la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților. „Așa este! Mai ramane ca decizia finala sa fie aprobata de catre conducerea centrala. Organizația…

- Dumitru Coarna, președintele Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, a fost votat, vineri, de organizația PSD Calarași pentru a fi cap de lista la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților. Informația a fost confirmata de Coarna pentru G4Media.ro.…

