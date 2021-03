Stiri pe aceeasi tema

- Aproape patru din zece romani (39%) consuma vin cel puțin o data pe saptamana, iar 29% de aproximativ 1-3 ori pe luna, potrivit unui studiu realizat de compania Reveal Marketing Research. Cramele din Moldova au cea mai mare notorietate (90%), iar vinurile din aceasta regiune sunt preferate de catre…

- Romania primește, luni, 15 martie, o noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 224.640 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, dupa care vor fi distribuite in șapte centre regionale din țara. „Maine, 15 martie, sosește…

- Suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca in noua state a produs ingrijorare in Romania. In ultimele ore mai mulți romani și-au facut publice adeverințele de vaccinare pentru a demonstra ca au fost folosite doze din lotul ABV2856 Astra Zeneca interzis astazi in Italia dupa moartea a doua persoane. Acesta…

- Aproximativ 47% din cetatenii Uniunii Europene au obtinut anul trecut informatii de pe site-urile autoritatilor publice, o crestere semnificativa fata de 2008 (plus 33%), iar cel mai scazut procent de cetateni care au folosit site-urile autoritatilor publice pentru a obtine informatii s-a inregistrat…

- Peste o jumatate dintre romani (51%) declara ca ar lua in considerare sa achiziționeze o mașina hibrid, iar 28% iși exprima dorința de a trece la cea electrica, potrivit unui studiu dat publicitații de compania Reveal Marketing Research. In schimb, 85% dintre cei intervievați considera ca Romania nu…

- Romania nu va avea suficient vaccint saptamana viitoare, in ciuda masurii luate de coordonatorii Comitetului Național de Coordonare a Activitaților Privind Vaccinarea de a amana programarile pentru prima doza in cazul anumitor categorii calificate in etapa a II-a a campaniei de vaccinare. O spun specialiști…

- Romania a facut progrese importante in procesul de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si conteaza mai departe pe sprijinul Frantei, a declarat ministrul Finantelor Alexandru Nazare. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice, Nazare a discutat vineri,…

- Asociația Municipiilor din Romania, condusa chiar de un primar liberal, Emil Boc, acuza Guvernul și Ministerul Sanatații ca ii obliga sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare, precum și sa asigure plata personalului medico-sanitar din aceste centre, fara a le fi alocate și resursele financiare…