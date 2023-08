Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Energia Inteligenta a realizat o analiza a situației existente pe piața de energie electrica din perspectiva eliminarii/neeliminarii plafonarii prețurilor.Eliminarea legii plafonarii prețurilor la energie/gaze duce la aplicarea prețurilor existente in contractele in vigoare, arata…

- Eliminarea plafonarii/compensațiilor din facturile de energie electrica este, la fel ca la gaze, un proces mult mai dificil de realizat, decat a fost introducerea lor. Chiar daca astfel de masuri sunt necesare, in unele momente ale unei piețe libere, atunci cand exista derapaje, modul de construcție…

- Consumatorii de gaze naturale se vor putea confrunta la iarna cu tarife duble, din cauza eliminarii plafonarii prețului la gaze. Aceștia ar trebui sa se orienteze in cel mai scurt timp posibil la contracte mai avantajoase. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca Guvernul urmarește ca pentru…

- Provocari și perspective: Eliminarea plafonarii prețurilor la gaze naturale și energie electrica in Romania, mai grea decat implementarea Eliminarea plafonarii/compensațiilor…

- Tot mai multe lacașuri de cult se indreapta spre utilizarea energie verzi, atunci cand vine vorba de incalzirea bisericilor. Facturile uriașe la incalzire au pus serios pe ganduri administratorii bisericilor care cauta acum soluții alternative pentru creșterea eficienței energetice. La fel se intampla…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul pregatește plafonarea prețurilor la energie și in sezonul rece 2023 - 2024. Executivul analizeaza un proiect de ordonanta de urgenta prin care sa asigure decontarea unor plati pentru furnizorii de energie.

- Peste o treime dintre romani (37%) considera ca investitiile in infrastructura energetica ar reduce costurile cu energia pentru populatie, in conditiile in care, in 2022 si primul semestru al acestui an, multi s-au plans de facturile mai mari la energie, costurile inregistrand un avans si de 100% in…

